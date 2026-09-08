Vestige Collection annuncia il Vestige Xaudum in Namibia

Un lodge con sei suite situato nel Khaudum National Park che segna un importante capitolo internazionale per Vestige Collection, rappresentando la prima struttura al di fuori della Spagna e il primo di quattro lodge che daranno vita al nuovo circuito Vestige Namibia. Il brand spagnolo segnala che la struttura sarà pronta ad accogliere i suoi primi ospiti a partire dal 15 marzo 2027.

Vestige Xaudum sarà l'unico lodge all'interno del Khaudum National Park, area molto vasta con una superficie di oltre 3.800 kmq e la fauna selvatica che si sposta liberamente tra il parco e il vicino Botswana.

Vestige Estudio, lo studio di design interno alla collezione, ha curato l'architettura e gli interni di Vestige Xaudum, riprogettando e ampliando sostanzialmente le 6 suite e concependo un lodge principale completamente nuovo. Cinque suite con una camera da letto offrono ampi spazi interni ed esterni, mentre la suite con due camere da letto dispone di quattro terrazze private e di una plunge pool. Al centro di Vestige Xaudum, gli spazi comuni dedicati alla ristorazione e al relax sono completati da una spa, una terrazza fitness all'aperto e una piscina di 78 mq affacciata sulla natura del parco.

Guide private e veicoli specializzati consentiranno agli ospiti la libertà di adattarsi agli spostamenti della fauna selvatica e di cambiare percorso in accordo con i desideri degli ospiti. Le escursioni potranno essere accompagnate da colazioni nella boscaglia, passeggiate guidate al di fuori del National Park e osservazione delle stelle.

Vestige Xaudum sarà il primo di quattro lodge che daranno vita a un nuovo circuito Vestige attraverso la Namibia settentrionale. Sarà seguito da Vestige Sorris Sorris, Vestige Omatendeka e Vestige Sheya Shuushona.