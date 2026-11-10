Viaggi di lusso nel 2027:Giappone e Italia al top

È il Giappone la destinazione più desiderata dai viaggiatori di lusso di Virtuoso. Il network di agenzie riservate al luxury travel consegna la corona di destinazione più richiesta dai suoi clienti al Sol Levante che nel 2027 effettua il sorpasso sull’Italia.

La Penisola, che ha dominato la graduatoria Virtuoso delle mete più amate negli ultimi anni, cede lo scettro e scende in seconda posizione.

Se l’Italia perde un po’ del suo appeal, il Luxe Report del 2027 vede però tutti indicatori positivi sul comparto, segno che gli ‘scossoni’ geopolitici ed economici non stanno influendo particolarmente sul mercato del luxury travel.

I consulenti di viaggio di Virtuoso entrano nel 2027 con una prospettiva ottimistica. La maggioranza (57%) prevede un aumento della domanda di viaggi nel corso del prossimo anno, mentre un altro 15% si aspetta una crescita decisamente significativa. Questo ottimismo si riflette anche nella spesa: il 71% degli intervistati prevede un incremento, da lieve a significativo, della spesa per singolo viaggio. Solo un quarto (25%) del campione ritiene che la spesa rimarrà invariata; ciò suggerisce che i viaggiatori di fascia alta non si limitano a mantenere i livelli attuali, ma danno sempre più priorità a esperienze importanti, investendo maggiormente in accessi esclusivi, qualità e tempo.

Una crescita consistente è inoltre segnalata sul segmento dell’ultra-lusso, identificato con i viaggi che prevedono l’uso esclusivo e esperienze high-end totalmente private: il 42% degli agenti Virtuoso prevede una ulteriore crescita di questo segmento.

Nonostante questo entusiasmo, i consulenti sottolineano come la sicurezza sia diventata un fattore sempre più determinante nelle scelte relative a dove e come viaggiare.

Anche in questo senso vanno lette, quindi, le graduatorie delle mete. La classifica globale vede, quindi, il Giappone al vertice seguito dall’Italia; alle loro spalle cresce la Grecia, seguita dalla Francia, dal Sud Africa, dalle Maldive e dalla Spagna. A chiudere la top ten la Thailandia, il Brasile e Bali.

Fra le mete in crescita, invece, Virtuoso vede in prima fila il Vietnam, seguito dall’Egitto, che sta mostrando sempre di più un’identità luxury, e poi Argentina, Buthan e Antartide. Sesta posizione per la Norvegia, dove i turisti high end cercano rifugio dalle alte temperature estive, la Cina, l’Albania, la Corea del Sud e l’Islanda.