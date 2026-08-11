Viking potenzia la flotta sul Nilo con Viking Hathor

Si chiama Viking Hathor la nuova nave per le crociere sul Nilo che Viking ha appena preso in consegna. La Viking Hathor, con una capacità di 82 passeggeri, si unisce alla flotta in espansione e percorrerà il popolare itinerario di 12 giorni “Faraoni e Piramidi”.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla Viking Hathor nella nostra flotta fluviale - dice Torstein Hagen, presidente e ceo di Viking -. Con la sua abbondanza di tesori culturali e antichità, l'Egitto è da sempre una meta di grande interesse per i nostri ospiti. Crediamo che le nostre navi siano di gran lunga le più eleganti che solcano il Nilo e non vediamo l’ora di far scoprire questa fantastica destinazione a un numero ancora maggiore di viaggiatori negli anni a venire.”

Con una capacità di 82 ospiti in 41 cabine, la nuova Viking Hathor è gemella di Viking Osiris e di Viking Aton. Altre navi della flotta egiziana includono la Viking Ra e la MS Antares.

La nave sarà impegnata nel classico itinerario di 12 giorni “Faraoni e Piramidi”, che si apre con un soggiorno di tre notti al Cairo, dove possono visitare siti iconici come le Grandi Piramidi di Giza, la necropoli di Saqqara, la Moschea di Muhammad Ali o il Grande Museo Egizio. Gli ospiti volano quindi a Luxor, dove visitano i templi di Luxor e Karnak prima di imbarcarsi sulla Viking per una crociera di otto giorni sul Nilo, con visite alla tomba di Nefertari nella Valle delle Regine e alla tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re, escursioni al Tempio di Khnum a Esna, al complesso templare di Dendera a Qena, ai templi di Abu Simbel e alla diga di Assuan, e una visita a un colorato villaggio nubiano. Infine, il viaggio si conclude con un volo di ritorno al Cairo per un'ultima notte nella città.