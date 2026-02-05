Villa d’Este apre a Cernobbio i Miralago Luxury Apartments

Acquisito nella primavera del 2024 da Villa d’Este, l’hotel Miralago di Cernobbio torna operativo da giugno prossimo come Miralago Luxury Apartments all’interno di Villa d’Este La Collezione.

Il primo branded living sul lago di Como - sulla Riva di Cernobbio – offre una nuova forma di appartenenza a una destinazione iconica, dove l’eredità culturale di Villa d’Este incontra l’intimità dell’abitare contemporaneo: otto residenze private che si affacciano sull’acqua.

Dopo una completa ristrutturazione dell’ex Miralago Hotel, l’edificio storico oggi viene restituito alla comunità in una nuova forma residenziale. La struttura si sviluppa su quattro piani e ospita otto appartamenti, due per piano e tutti con affaccio sul lago, progettati per essere vissuti singolarmente oppure combinati tra loro, trasformandosi in quattro vere e proprie residenze.

Il progetto architettonico e di interior design, curato dallo Studio Droulers reinterpreta gli elementi iconici delle ville storiche affacciate sul lago.

“Miralago nasce per chi riconosce in Villa d’Este un certo modo di intendere l’ospitalità: attenzione, cura e un servizio che si adatta alle persone - spiega Davide Bertilaccio, amministratore delegato del Gruppo -. È un progetto che nasce dall’ascolto del luogo e delle persone che lo amano: un modo diverso di vivere il lago di Como, con l’intimità di una residenza privata e la continuità di un’ospitalità che non ha bisogno di essere spiegata”.

Gli ospiti di Miralago Luxury Apartments beneficiano di un accesso privilegiato alle strutture e ai servizi di Villa d’Este, tra cui lo sporting club, la piscina galleggiante sul lago, il beauty center e i giardini monumentali, componendo un’esperienza che alterna riservatezza e alta ospitalità in modo naturale e non dichiarato.

Proseguendo il cammino intrapreso da Villa d’Este nell’ampliare la stagionalità del Lago di Como, Miralago sarà aperto tutto l’anno per soggiorni brevi o medi.