Villa Ermellina: un nuovo capitolo per l’hospitality d’alta gamma a Siena

Nel cuore verde di Siena, tra storia e visioni contemporanee, prende vita Villa Ermellina: un urban resort che segna il debutto ufficiale di 753 Hospitality Group, guidato da Nevius Glussi, in partnership con Marriott International. Ex Hotel Garden, oggi rinasce come Tribute Portfolio: 117 camere immerse in un parco di oltre 15.000 mq con vista sulla Val d’Orcia.

Il progetto fonde charme aristocratico e design d’autore firmato Goddard Littlefair, ispirato alla nobildonna senese Ermellina Bargagli, da cui prende nome la struttura. A pochi passi dal centro, il resort si configura come nuova icona dell’ospitalità toscana, con piscine, giardino botanico, campo da tennis, palestra nel verde e una terrazza con panorama mozzafiato. Non solo relax: spazi Mice, una sala da 400 posti e ambienti outdoor rendono Villa Ermellina ideale anche per eventi di alto profilo. Il Bar 18:68 e il ristorante Rosa Nobile completano l’esperienza, aperti alla città e ispirati a una raffinata ospitalità senza tempo. La piena operatività è prevista per gennaio 2026.