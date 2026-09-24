Virtuoso e HBX Group aprono il portfolio di Bedsonline a tutti i mercati

L’offerta di Bedsonline è ora accessibile alle agenzie Virtuoso di tutto il mondo. Il network specializzato in viaggi di lusso ha esteso la partnership con il marketplace b2b HBX Group, aprendo a tutti i mercati internazionali l’intero portfolio di prodotti e servizi di viaggio di Bedsonline.

In questo modo gli oltre 20mila consulenti e agenti di viaggi parte della rete Virtuoso potranno creare itinerari ancora più tailor made, combinando sistemazioni, trasferimenti, esperienze e servizi di mobilità attraverso un’unica piattaforma.

Attraverso Bedsonline, inoltre, gli agenti avranno la possibilità di integrare nei pacchetti servizi di trasporto e noleggio per coprire l’ultimo miglio, nonché attività in destination.

Disponibile per gli agenti di tutto il mondo anche la ‘Luxury Collection’ di Bedsoline, che comprende una selezione esclusiva di hotel di lusso con servizio di concierge ‘The Luxurist’, che supporta i banconisti nella proposta di itinerari iperpersonalizzati.