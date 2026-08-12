Virtuoso Travel Week, il 2026 del lusso cresce del 20,8%

Arrivano segnali positivi dalla Virtuoso Travel Week di Las Vegas. Il network prevede, infatti, per il 2026 un aumento delle vendite del +20,8% rispetto all’anno precedente. I dati sono stati presentati da David Kolner, executive vice president of strategic communications, che ha sottolineato come le vendite siano in crescita in tutti i Paese. Per gli Stati Uniti, si prevede un aumento del 21,3% quest'anno e le prenotazioni anticipate per il 2027 e il 2028 sono consistenti.

Analizzando i dati per settore, le vendite alberghiere sono aumentate del 24,5%; quelle delle crociere del 22,4%; quelle di soggiorno del 17,5% e quelle dei tour dell'11%.

Anche i consulenti e i partner fornitori di Virtuoso sono in gran parte ottimisti sul futuro. Il consorzio effettua regolarmente sondaggi tra le agenzie e i fornitori, e una delle domande che pone riguarda proprio l'ottimismo. L'ottimismo delle agenzie ha subito un calo del 3%, con il 68% dei partecipanti che si dichiara ottimista. Anche i partner preferenziali hanno registrato un leggero calo, ma il 60% si dichiara ottimista.

Sempre più clienti prenotano viaggi in autunno. “Quando diciamo che l’autunno è la nuova estate, sottolineiamo che stiamo assistendo a un forte aumento delle prenotazioni nella stagione” ha aggiunto Kolner. In termini di numeri, le vendite autunnali sono aumentate del 69% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e le prenotazioni del 59%.

La AI in casa

Virtuoso ha anche annunciato lo sviluppo di una propria funzionalità di intelligenza artificiale che consentirà a consulenti e partner di accedere più rapidamente alle informazioni sulla rete. “Sono entusiasta di annunciare che negli ultimi sette mesi abbiamo sviluppato una nostra capacità di intelligence proprietaria basata sui migliori modelli di IA, ma fondata sui dati unici di Virtuoso, collegando dati, sistemi e sicurezza in un modo che ci consente di creare nuove e precise funzionalità“ ha spiegato l'amministratore delegato Matthew Upchurch.

Questa funzionalità, ha spiegato Upchurch, funzionerà in parallelo con i programmi adottati dai consulenti Virtuoso, senza sostituirli. Sarà accessibile tramite My Virtuoso.