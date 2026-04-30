Vivere in modo esclusivo il lago di Como: le novità di Lake Como Experiences

Aumenta la collezione di Lake Como Experiences, la travel company fondata da Meriem Alami e Pierluigi Passaseo che propone iniziative pensate per conoscere il territorio lacuale in modo autentico, esclusivo e personale.

La missione è quella di far vivere la ‘Dolce Vita’ sul lago di Como attraverso esperienze su misura: dalle uscite a bordo di classiche imbarcazioni in legno, ai tour enogastronomici e culturali, fino a momenti immersivi come la preparazione della pasta fresca su una terrazza vista lago.

Le proposte permettono di scoprire il lifestyle italiano e il lago da prospettive diverse e complementari: crociere private sulle sue acque, visite ai borghi storici come Bellagio e Varenna, accessi esclusivi a ville storiche, giardini botanici e dimore private normalmente non aperte al pubblico.

Tra le novità della stagione spicca il taxi veneziano ‘Amina’, dal nome della mamma della fondatrice Meriem Alami, disegnato su misura dal cantiere navale familiare Chia, mentre tra le esperienze più rappresentative figurano le crociere al tramonto con aperitivo, le visite private a ville storiche come Villa del Balbianello e i percorsi lungo la Greenway del lago di Como.

Spazio anche alle eccellenze gastronomiche, con esperienze dedicate alla cucina italiana e wine tasting in vigna.

La nuova stagione introduce, poi, una masterclass privata di sartoria dedicata all’eleganza e allo stile italiano, guidata da Massimo, famoso sarto di Como. Un’esperienza completamente personalizzata, durante la quale gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta delle regole dello stile per ogni occasione. Il percorso include l’esplorazione dei tessuti più pregiati, lo studio delle combinazioni di colori e texture e la definizione dello stile personale. Su richiesta, l’esperienza può comprendere anche una sessione di personal shopping nell’atelier.