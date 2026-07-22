W Hotels debutta in Arabia con il W Riyadh

W Hotels debutta in Arabia Saudita con il W Riyadh – KAFD, brand del portfolio Marriott Bonvoy nel King Abdullah Financial District. L'hotel conta 210 camere, tra cui 17 suite, due suite attico e la W Penthouse di 390 metri quadrati, con due camere da letto, studio, palestra, bagno turco e sauna.

Il progetto di LW Design interpreta la cultura saudita attraverso pietra, marmo venato, geometrie e tessuti ispirati all'Al Sadu. Nella hall spicca un arazzo di sei metri dell'artista Abdulnasser Gharem, autore anche delle opere tipografiche in arabo e inglese nelle camere.

La W Lounge richiama i focolari beduini con sedute circolari e tavoli incassati. Ristoranti, aree wellness e spazi per eventi completano un'offerta pensata per fare dell'indirizzo un nuovo polo sociale gastronomico e lifestyle di Riyadh.