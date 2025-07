Wilderness Bisate apre The Sanctuary, il benessere olistico in safari

Si chiamerà The Sanctuary ed è la novità 2025 di Wilderness Rwanda. Il Wilderness Bisate a dicembre 2025 aprirà un centro di benessere olistico che vedrà più avanti una replica al Wilderness Mombo in Botswana, segnando un'evoluzione più ampia nel percorso di accoglienza del brand. Nei prossimi mesi, infatti, il benessere sarà più profondamente radicato nelle proposte dei campi Wilderness, dalle attività immersive alla cucina a base di prodotti sostenibili, fino alle opportunità di disconnessione consapevole.

Più che una spa o un insieme di servizi, The Sanctuary riflette la convinzione fondamentale di Wilderness: il benessere non è un momento di un programma, ma una filosofia che permea ogni fase del viaggio di un ospite. “Al Wilderness, il benessere non è un livello aggiuntivo definito da tendenze o trattamenti, ma un'estensione naturale del luogo: un invito a fermarsi, riconnettersi e riscoprire il potere rigenerante della natura. Vive nella cura del nostro personale, nella connessione che si instaura tra ospiti e guide e nel cibo servito nei nostri campi. Si percepisce nell'assenza di distrazioni – la mancanza di rumore, luce e inquinamento atmosferico – e nel risveglio sensoriale che si verifica quando si è veramente immersi nella natura. Il semplice fatto di essere immersi nella natura diventa di per sé una forma di guarigione” spiega Alexandra Margull, direttore operativo di Wilderness.

Il Sanctuary è stato progettato appositamente per offrire uno spazio dove gli ospiti possono ricentrarsi e rilassarsi. Qui, ogni elemento è stato pensato per favorire un riposo più profondo: dai paesaggi sonori curati e dalle fragranze esclusive, ai materiali naturali e al delicato linguaggio del design. Una piscina coperta riscaldata con acqua salata offre relax e quiete, mentre un bagno turco e un bagno di ghiaccio introducono i benefici rivitalizzanti della terapia del contrasto.

Capsule di meditazione simili a bozzoli offrono momenti di solitudine e quiete, favorendo la consapevolezza in un ambiente di assoluta serenità. Una palestra completamente attrezzata e un'area yoga permettono agli ospiti di continuare le pratiche di movimento al proprio ritmo, mentre le sale dedicate ai trattamenti corpo offrono massaggi esclusivi e trattamenti di bellezza. I camini, posizionati con cura, contribuiscono a creare un'atmosfera rilassante, invitando gli ospiti a una lenta transizione tra i rituali di rigenerazione.