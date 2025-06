Wilderness sbarca in Kenya con il Wilderness Mara

Aprirà a giugno 2026 il nuovo safari camp di Wilderness, il primo in Kenya per il brand, che andrà sotto il nome di Wilderness Mara. Situato ai piedi della scarpata di Oloololo, questo campo in posizione strategica offrirà un accesso eccezionale all'iconico Triangolo del Mara.

“Il Wilderness Mara, che sorge dove in precedenza era il leggendario Little Governors' Camp, porta avanti una tradizione di safari pionieristici. Per oltre 50 anni, il Governors' Camp ha stabilito lo standard di autenticità, conservazione e comunità. Ora, Wilderness è orgogliosa di onorare e sviluppare questa tradizione, fondendo il classico fascino dell'Africa orientale con un lusso raffinato e a basso impatto” spiega Hein Prinsloo, amministratore delegato di Wilderness Kenya.

Dodici suite tendate saranno disposte con discrezione lungo il bordo di una palude stagionale, progettate per immergere gli ospiti nell'ecosistema circostante. Ogni suite dispone di vasca da bagno indipendente, doccia esterna e una terrazza privata sopraelevata che offre viste mozzafiato e frequenti visite della fauna selvatica locale. Il campo è ideale per coppie o viaggiatori singoli in cerca di tranquillità e di un profondo legame con il luogo. Oltre ai safari due volte al giorno, gli ospiti possono contare su una collezione completa di servizi, da una tranquilla spa a una palestra ben attrezzata, fino a uno studio fotografico interno al campo progettato per aiutare a rivivere e raccontare i momenti più selvaggi della giornata.

Il Triangolo del Mara, gestito dalla Mara Conservancy, è celebre per il suo efficace modello di conservazione e rimane uno dei luoghi meglio custoditi del Kenya: con un numero significativamente basso di lodge, rigidi protocolli anti-bracconaggio e un turismo gestito in modo sostenibile, l'area offre alcuni degli avvistamenti di fauna selvatica più esclusivi del Continente.

Fra le altre attività proposte, visite immersive alle vicine manyatta Masai e i safari in mongolfiera, offerti da Governors' Balloon Safaris.

Nel febbraio 2026, Wilderness amplierà ulteriormente la sua presenza nella regione con l'apertura di Wilderness Mara Villas. Precedentemente Governors' Private Camp, questa proprietà ad uso esclusivo sorge lungo un'ansa appartata del fiume Mara, spesso attraversata dagli elefanti.