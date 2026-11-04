Wtm, Dream of the Desert di Arsenale apre le prenotazioni

Arsenale apre le prenotazioni di Dream of the Desert, primo treno ultra-lusso in Arabia Saudita, con debutto da Riyadh nell’ottobre 2027. L’annuncio al World Travel Market di Londra avvia la commercializzazione presso viaggiatori internazionali e consulenti di viaggi.

Nella prima fase, il convoglio avrà 24 suite, una carrozza ristorante e una Majlis, dedicata alla convivialità. Due gli itinerari nel Nord del Paese: The Desert Kingdoms, quattro giorni e tre notti tra Al Jouf e Hail, e Shadows of Aja, tre giorni e due notti tra Hail e Al Qassim. L’offerta integra anche cene nei siti storici, escursioni sulle montagne di Aja e incontri con le comunità locali. In arrivo anche un percorso dedicato ad AlUla.

Il progetto, sviluppato con la Saudi Tourism Authority, punta anche sui viaggi privati: dalle esperienze in giornata ai programmi di più giorni, con partenze riservate e servizi personalizzati.