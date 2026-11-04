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Wtm, Dream of the Desert di Arsenale apre le prenotazioni

Wtm, Dream of the Desert di Arsenale apre le prenotazioni

Arsenale apre le prenotazioni di Dream of the Desert, primo treno ultra-lusso in Arabia Saudita, con debutto da Riyadh nell’ottobre 2027. L’annuncio al World Travel Market di Londra avvia la commercializzazione presso viaggiatori internazionali e consulenti di viaggi.

Nella prima fase, il convoglio avrà 24 suite, una carrozza ristorante e una Majlis, dedicata alla convivialità. Due gli itinerari nel Nord del Paese: The Desert Kingdoms, quattro giorni e tre notti tra Al Jouf e Hail, e Shadows of Aja, tre giorni e due notti tra Hail e Al Qassim. L’offerta integra anche cene nei siti storici, escursioni sulle montagne di Aja e incontri con le comunità locali. In arrivo anche un percorso dedicato ad AlUla.

Il progetto, sviluppato con la Saudi Tourism Authority, punta anche sui viaggi privati: dalle esperienze in giornata ai programmi di più giorni, con partenze riservate e servizi personalizzati.

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