“Quest’anno abbiamo 13 tour operator che sono venuti qui in Thailandia per incontrare i nostri albergatori. Ed è veramente un incontro fondamentale”

Sandro Botticelli, direttore marketing Tat per Italia, commenta così la partecipazione delle aziende della Penisola al Thailand Travel Mart Plus 2024, in corso in questi giorni nella provincia di Phang-Nga.

Nel corso dell’evento, ai microfoni di Gente di Viaggi, Botticelli fa anche il punto sull’andamento delle tariffe aeree, uno dei nodi dolenti del momento. “Oggi siamo ancora a un prezzo medio superiore del 45% rispetto alla tariffa superiore del 2019”, riporta il direttore marketing. Ma questo ha anche alzato il livello medio del turista italiano in Thailandia e ha anche innalzato le richieste dal punto di vista della sistemazione alberghiera.

In definitiva, ad oggi si sta spostando verso la Thailandia un turista italiano più altospendente rispetto a quanto accadeva nel passato.