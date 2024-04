easyJet, è notizia di queste ore, è tra i possibili pretendenti degli slot che Ita Airways e Lufthansa dovranno cedere per ottenere il via libera dall’Unione europea per il matrimonio.

Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista analizza le possibili conseguenze dell’assegnazione degli spazi sullo scalo milanese alla low cost.

Anche alla luce del business model di easyJet e della presenza della stessa compagnia britannica su Malpensa.