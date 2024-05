“Le imprese hanno bisogno di certezze. Il ritorno degli investimenti si realizza nel lungo periodo e le aziende hanno bisogno di programmare. Molto spesso i tempi della burocrazia non lo permettono”.

Alessandro Nucara, direttore generale Federalberghi, sottolinea così ai microfoni di Gente di Viaggi il peso delle lungaggini normative per il comparto italiano.

Da Viareggio, dove si è svolta l’assemblea generale dell’associazione degli albergatori,,Nucara interviene anche sulle prospettive per la prossima stagione, commentando: “Siamo ottimisti”. Il direttore generale pone anche l’accento sulle buone performance degli arrivi dall’estero in vista dell’estate 2024, anche se alcune località risentono dell’andamento dell’economia e non riescono ancora a recuperare i livelli pre-pandemici.