Raddoppio di fatturato entro il 2029: questo l’obiettivo presentato dall’amministratore delegato Alberto Peroglio Longhin per Th Group.

La crescita si svilupperà su un doppio binario, come spiega lo stesso Longhin ai microfoni di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia: “Abbiamo due identità ben distinte: la montagna, per la quale abbiamo una lunga storia e per la quale andremo ad affiancare nuovo prodotto, e il mare, sul quale vogliamo andare a presidiare i territori che ancora ci mancano; poi c’è l’inizio del nostro presidio dell’urban, con un modello che è ancora in definizione”.

Sul tavolo c’è anche il fronte del tour operator, con Baobab e Markando.

“Il mercato interno resta quello principale, bisogna tenere conto delle fluttuazioni che tutti i settori hanno; il nostro impegno deve essere quello di ripartire il rischio”, anche ad esempio avendo “l’apertura a tutti i mercati, perché le fluttuazioni di uno siano compensate dalla crescita di altri”.