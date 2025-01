Air Dolomiti non bisogna dimenticarla mai. E i tedeschi di Lufthansa lo sanno bene.

Nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista ripercorre le vicende del vettore, il cui presidente Joerg Eberhart è stato nominato ceo Ita Airways in seguito all’accordo con Lh.

Air Dolomiti, fondata da Alcide Leali e nata come vettore regionale, ha via via ampliato il suo raggio d’azione arrivando a contare 1.000 dipendenti e una flotta di 26 aerei.

Nel futuro, il vettore avrà sicuramente un ruolo di feederaggio per i voli di Ita Airways in partenza da Roma Fiumicino. La controllata di Lufthansa, dunque, svolgerà un compito cruciale per tutto il gruppo.