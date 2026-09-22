È ufficialmente online il programma eventi dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community. Oltre 200 le conferenze, che vedranno coinvolti più di 400 relatori i cui interventi saranno in linea con Exist, il tema portante di manifestazione.

Tra gli eventi di maggior rilievo, oltre alla Opening Ceremony prevista il 14 ottobre alle 12, nello stesso giorno ci sarà spazio per l’analisi di settore Isnart, con una lettura ragionata dei dati relativi al turismo.

Numerosi gli studi di settore presentati in anteprima a TTG, dalla Travel & Hospitality Vision +27 by TTG, con i 5 trend di consumo del prodotto turistico per il 2027, al convegno dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, che il 15 ottobre alle 11 in Main Arena illustrerà l’annuale quantificazione del mercato dei viaggi e i risultati della prima indagine europea sul viaggiatore.

A delineare il quadro di un mercato in profondo mutamento sarà, il 15 ottobre, l’Osservatorio Confturismo–SWG: vacanze più brevi, più frequenti e distribuite nel tempo sono le nuove peculiarità dei viaggi degli italiani. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, invece, tra i numerosi appuntamenti sul tema, in fiera ci sarà anche un altro studio presentato in anteprima: quello sulla ‘Zero Click Economy’, la prima ricerca sulla visibilità del turismo italiano nell’universo dell’IA.

Altra presentazione in anteprima, sempre il 15 ottobre sarà quella di Nexi, con la seconda edizione del rapporto “Tourism and Incoming Watch”, uno studio che analizza i comportamenti di spesa dei turisti internazionali in Italia, offrendo una lettura innovativa del valore economico generato dai diversi mercati di provenienza e di come questa spesa si distribuisca tra territori, itinerari consolidati e stagionalità.