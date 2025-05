Si terranno il 21 e 22 ottobre al Misano World Circuit Marco Simoncelli durante IBE Driving Experience - l’evento biennale di IBE Intermobility Bus Expo dedicato alla bus travel industry - le sessioni della Masterclass Mobilità by Travel & Hospitality Vision+26 By TTG, curate dalla Divisione Tourism & Hospitality di IEG, in collaborazione con IBE.

La collaborazione tra IBE e TTG - i due eventi di riferimento in Italia nei settori della mobilità collettiva e del turismo - è la naturale evoluzione di un percorso comune, che valorizza la crescente interconnessione tra questi due ambiti. Le sessioni rappresentano l’estensione e l’adattamento alla mobilità della Vision+26 centrata sul turismo, che verrà presentata in anteprima a TTG Travel Experience a Rimini pochi giorni prima: un’analisi basata su dati nuovissimi e scenari attuali.

Frutto di una rigorosa analisi socio-semiotica dei comportamenti di consumo, queste sessioni offrono agli operatori strumenti per interpretare le prospettive della domanda di nuova mobilità condivisa di persone. La metodologia adottata si fonda sui Deep Trend, modelli predittivi misurabili che supportano le imprese nel posizionarsi come attori proattivi in un mercato in rapida evoluzione.

Giunta alla sua quarta edizione, IBE Driving Experience si conferma quale appuntamento di riferimento per costruttori, bus operator di linea e a lunga percorrenza, buyer, aziende del trasporto pubblico local e decision maker lungo tutta la filiera industriale. Un appuntamento che si propone come l’evento esperienziale di IBE Intermobility Bus Expo, dedicato alla mobilità collettiva sostenibile, la cui prossima edizione è prevista nel 2026. In questo contesto, IBE Driving Experience rappresenta un laboratorio sul campo, dove la componente dinamica incontra formazione, innovazione di prodotto e visione strategica per un settore in forte accelerazione.