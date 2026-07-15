Un grande spazio dedicato all’incontro, al confronto e allo sviluppo di nuove opportunità per il comparto del turismo organizzato. Debutta all’edizione 2026 di TTG Travel Experience - in scena dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini - l’Astoi Hub, l’area dedicata al comparto del tour operating.

Situato al Padiglione A5-Global Village, l’Astoi Hub ospiterà gli spazi espositivi degli operatori associati, l’area istituzionale dell’associazione e una nuova Arena centrale, cuore del progetto.

Un format integrato

Qui, nei giorni della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, andrà in scena un ampio programma di talk e approfondimenti sui temi che stanno ridefinendo il settore: dal rapporto tra tour operator, network e agenzie all’evoluzione di AI, Seo e Geo; dal nuovo viaggiatore alla valorizzazione dei dati, fino agli effetti di geopolitica, clima e sicurezza sulle geografie della domanda.

Evoluzione del Villaggio Astoi, la nuova area vuole superare il concetto di spazio espositivo, per diventare un vero e proprio format integrato pensato per valorizzare l’identità dell’associazione e il ruolo dei t.o., al fine di favorire relazioni, condivisione e nuove connessioni professionali.