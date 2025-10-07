Agenda 8 ottobre,primo giorno di TTG e InOut

Calendario denso di appuntamenti per il primo giorno di TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community. Per orientarsi tra i padiglioni e non perdersi nulla, ecco una carrellata dei principali eventi in programma mercoledì 8 ottobre.

Awake to a New Era. Ridefinire il turismo per stare dentro il cambiamento Opening Ceremony

Main Arena | 12:00 - 13:00

Intervengono: Don Massimo Vacchetti, Direttore per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo libero della Diocesi di Bologna; Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio e Sport per la Regione Emilia-Romagna; Maurizio Ermeti, Presidente Italian Exhibition Group Spa

Modera: Claudio Calì - Giornalista di SkyTG24

Indicatori di futuro: misurare la sostenibilità per una nuova era del turismo

Italy Arena | 14:30 - 15:30

Intervengono: Alessandra Arcese, Coordinatrice Area Qualificazione Imprese e Territori e Responsabile Unità per la Comunicazione di Isnart; Gianpaolo Basile, Professore Ordinario di Destination Management Universitas Mercatorum; Roberto Basili, Professore Associato presso la Facoltà di Ingegneria della Università di Roma, Tor Vergata; Paolo Bulleri, Dirigente Area per la ricerca economica e sociale sui fenomeni turistici e culturali di Isnart; Loretta Credaro, Presidente Isnart

Turismo come Atto Artistico: risvegliare territori e coscienze. Michelangelo Pistoletto in dialogo con Paolo Naldini

Global Village Arena | 14:30 - 15:30

Intervengono: Michelangelo Pistoletto, Artista e Direttore Artistico Cittadellarte - Fondazione Pistoletto; Paolo Naldini, Direttore Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

La nuova era dell’hospitality tra vantaggi e ostacoli. L’IA corre più forte dei player di settore?

Main Arena | 15.20 - 16.20

Intervengono: Damiano De Crescenzo, direttore generale Planetaria Hotels; Giovanna Manzi, Sr Advisor & Board Member HNH Hospitality; Gloria Milani, Senior Director TMC&Consortia Sales Europe Accor; Antonio Zacchera, Amministratore Delegato di Zacchera Hotels

Modera: Laila Bonazzi, Managing Editor TTG

La nuova era del turismo nautico. La vacanza in barca si trasforma in segmento turistico e in opportunità di business per il settore

Global Village Arena | 15:40 - 16:40

Intervengono: Floriano Omoboni; Produttore & Presentatore Televisivo; Daniela Santanchè, Ministro del Turismo; Daniele D’Amario, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Abruzzo con delega al Turismo e alla Programmazione / Presidente Commissione Politiche del Turismo della Conferenza Stato Regioni

No-click Era – Dai click alle conversazioni: come l’IA sta trasformando le destinazioni e il turismo - Decima edizione Premio Italia Destinazione Digitale 2025

Italy Arena | 15:40 - 16:40

Intervengono: Mirko Lalli, The Data Appeal Company SPA - CEO & Founder; Mario Romanelli, Sales Director | The Data Appeal Company

Travel&Hospitality Vision +26 by TTG | Presentazione in anteprima internazionale dei Deep Trend®* 2026-2030 e delle nuove sfide per il turismo

Main Arena | 16:30 - 18:00

Interviene: Laura Rolle, Co-Founder & Head of Research Blue Eggs

L’industria del golf: uno strumento per risvegliare gli investimenti e attrarre turismo internazionale

Global Village Arena | 16:50 - 18:00

Intervengono: Federica Rossi, Vice direttore | Golf&Turismo; Egle Antanaityte, Commercial Director Orient Express Italia; Pietro Piccinetti, VP AEFI e Presidente Commissione Internazionalizzazione; Alessandra Priante, Presidente dell’Agenzia Nazionale Italiana del Turismo - ENIT; Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione; Amedeo Teti, Capo Dipartimento MIMIT; Vittorio Andrea Vaccaro, Consigliere Federale - Federazione Italiana Golf

Misurare il turismo della nuova era: la rilevazione dei flussi nel comparto open air per la stagione 2025

InOut Arena | 16:50 - 18:00

Intervengono: Alberto Granzotto, Presidente Nazionale Faita Federcamping; Valeria Minghetti, Responsabile Area Ricerca CISET; Francesco Traverso, CEO e Co-Founder Destination Lab