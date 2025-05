Sono aperte fino al 6 giugno le candidature per partecipare a Book&Go 2025, lo spazio che tradizionalmente TTG Travel Experience riserva al racconto e alla cultura del viaggio. In un’Arena riservata, scrittori e videomaker possono presentare al pubblico di specialisti e operatori del settore, guide, libri, spot promozionali e cortometraggi realizzati nell’ultimo anno per valorizzare i territori e il loro patrimonio.

Come ogni anno, l’obiettivo di Book&Go è setacciare parole e narrazioni che parlino di viaggi e di hospitality, permettendo ad autori e pubblico di condividere le esperienze maturate girando il mondo. Nelle passate edizioni è stata data voce ai temi più diversi: si è parlato di viaggi in solitaria, in carrozzina, per sole donne o per genitori single, e poi di escursioni a piedi, in moto, in camper o in bicicletta, oppure di esplorazioni nelle profondità della terra e dei mari, nei luoghi colpiti dai terremoti e dalle tempeste, di esperienze di fuga temporanea alla ricerca di un nuovo benessere interiore.

Come partecipare

Modi diversi di interpretare il viaggio che possono aiutare i professionisti del settore ad immaginare nuovi prodotti e nuove soluzioni per raccontarli, coinvolgendo in modo profondo i propri potenziali target.

A Book&Go possono candidarsi autori, case editrici e case di produzione che si occupano di Viaggi, di Turismo Attivo, Culturale, Enogastronomico e di Narrazione del territorio e del paesaggio.

