“Intelligenza, esperienza e creatività nel guidare nuove traiettorie e strategie gestionali che hanno catalizzato il contributo delle eccellenze italiane a beneficio del settore turistico nazionale. Sotto la sua leadership, TTG Travel Experience si è affermato come una delle più importanti piattaforme di business sia a livello nazionale che internazionale, puntando sempre sull’innovazione tecnologica.”



È questa la motivazione del riconoscimento di eccellenza Skal Quality Award 2024 che quest’anno è stato assegnato a Gloria Armiri, Group Brand Manager della Tourism & Hospitality Division di IEG Italian Exhibition Group. Armiri riceverà il riconoscimento Skal proprio durante TTG Travel Experience 2024.



Armiri è stata premiata per la sua straordinaria capacità di gestione e innovazione nel contesto fieristico, in particolare per il contributo alla crescita e all’innovazione tecnologica del TTG Travel Experience.