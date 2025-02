“Il concetto di albergo come non luogo, puro contenitore di stanze anonime, spazio di passaggio che non lascia ricordi è ormai un pensiero archiviato definitivamente. L’hospitality si sta trasformando radicalmente, e noi vogliamo raccontare questa trasformazione”. Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG, introduce così uno dei numerosi temi che saranno al centro della seconda edizione di TTG Day, l’appuntamento organizzato da TTG Travel Experience e InOut| The Hospitality Community che si terrà a Milano il 26 febbraio all’Auditorium San Fedele e che avrà come tema ‘Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per veri innovatori d’impresa’.

Un settore in trasformazione, dunque, sulla scia dei nuovi desideri di una clientela che, aggiunge Armiri, “non vuole più accontentarsi e intende l’hotel come parte integrante della vacanza e, anzi, a volte fa dell’albergo il protagonista del viaggio, una sorta di hub catalizzatore delle esperienze che si possono fare sul territorio”.

Ed è proprio l’esperienza la cifra stilistica di BZAR hotels, come spiega il presidente del gruppo alberghiero Filippo Ribacchi, che parteciperà al primo talk di TTG Day. “Su Roma, su cui abbiamo una trentina di strutture - sottolinea - offriamo ai nostri ospiti anche due o tre tour gratuiti al giorno, percorsi ad hoc creati su misura da nostre risorse interne per scoprire i lati più nascosti della capitale, le tipicità del territorio”.

