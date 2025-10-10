“Il mondo del turismo ci sceglie ogni anno: questa conferma da parte del mercato ci rende la manifestazione di riferimento in Italia con numeri costantemente in salita”, dichiara a un giorno dal traguardo finale Gloria Armiri, Group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG. Va oltre i padiglioni affollati, però, per descrivere cosa significa successo per TTG Travel Experience: “Sapere che i professionisti e le professioniste del turismo hanno fatto innanzitutto business in questi giorni è per noi la maggiore soddisfazione. Ma anche vederli sorridenti, perché alla fine siamo esseri umani che vogliono dare il meglio e sentirsi bene mentre lavorano”.

Una nota speciale per il successo parallelo degli eventi serali: “Il nostro opening party è stato partecipato e ricco di abbracci e saluti, ma anche tutto il networking serale organizzato in giro per Rimini dagli espositori è segno che le persone hanno voglia e bisogno di ritrovarsi e fare networking anche dopo una lunga giornata in fiera”.

Il pubblico ha reso vivi anche i più di 200 eventi nelle sette arene, dai temi di attualità alle presentazioni dei libri, ai dibattiti, “a conferma che chi lavora nel turismo ha bisogno di confrontarsi con colleghi e partner in momenti come questi” prosegue Armiri.

“Siamo particolarmente felici per l’evoluzione di InOut - conclude Armiri -, perché il mondo dell’hotellerie, dei campeggi e delle spiagge ha voglia di innovare e di innovarsi. Abbiamo capito che il senso di benessere è il primo driver che porta le persone a scegliere una struttura ed è in quella direzione che dobbiamo risvegliarci”, proprio come suggerisce il tema della manifestazione di quest’anno ‘Awake to a New Era’.