“Sono contenta che ci sia una donna ceo in Expedia. Io ci lavoravo 20 anni fa. Rispetto ad altre realtà allora si respirava un’aria diversa, soprattutto nella sede di Londra. Non si parlava di uomini o donne, ma si parlava di persone. A questo dovremmo arrivare”. Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group, parte dalla sua esperienza personale e dalla recente nomina ai vertici della famosa agenzia di viaggi online, per intervenire all’evento dal titolo “Femminile e vincente: le donne del turismo si raccontano”, organizzata da Quality Travel a Palazzo Giustiniani, location romana del Senato della Repubblica. Nel corso della tavola rotonda, moderata dal direttore di Quality Travel Domenico Palladino, Armiri ha anche ricevuto il premio ‘Women Who Won’, “riconoscimento per le donne che hanno contribuito significativamente alla crescita del settore del turismo e del mice”, come si legge in una nota dell’organizzazione. Il premio è stato assegnato ad Armiri “per guidare con successo il più importante evento italiano sul turismo - come è stato precisato nella motivazione - in un’azienda che ha fatto dell’inclusione delle lavoratrici la propria bandiera, come prima società fieristica italiana certificata per la parità di genere”.

La manifestazione nasce da un’idea di Daniela Ballarini, project leader dell’evento e la sua prima edizione ha visto anche la partecipazione del senatore Gian Marco Centinaio, vice presidente del Senato, della senatrice Daniela Sbrollini e dell’onorevole Gianluca Caramanna, oltre a un intervento ‘a sorpresa’ del ministro del Turismo Daniela Santanché.

L’esperienza di TTG Travel Experience

“Non vorrei stare qui a recriminare sulle difficoltà personali avute in passato - prosegue Armiri - quanto invece sottolineare cosa faccio io adesso, come manager di una manifestazione che accoglie ogni anno le imprese del turismo”. Un evento, TTG Travel Experience, che anno dopo anno ha consolidato la sua posizione all’interno del mercato, con una sempre maggiore fiducia da parte delle aziende che vi partecipano, confermandosi un punto di riferimento anche negli anni più difficili del recente passato. E dove “ci occupavamo di gender equity già 15 anni fa”, sottolinea la manager.

Per sottolineare l’importanza della tematica affrontata nella giornata di oggi, Armiri ricorda un episodio, con il quale la manager ha voluto evidenziare anche l’importanza del tema dell’evento e l’impegno di TTG Travel Experience sul tema dell’inclusività: “Nell’edizione 2023 abbiamo ospitato una conferenza in cui si parlava di certificazione dei diritti per le viaggiatrici: questioni legate alla sicurezza, alla specificità del servizio, alle modalità di relazione con le ospiti. Abbiamo chiamato a parlarne esperte internazionali, una delle quali attivista con competenze a livello governativo in Francia. Tutti i posti in platea erano occupati e c’era gente in piedi ad ascoltare. Sapete tra queste persone quanti uomini c’erano? Uno. E un attimo prima che le speaker lo ringraziassero, citandolo come caso virtuoso, si è alzato perché si era accorto di avere ‘sbagliato’ Arena”.