Oggi, 25 novembre, desidero che anche la Divisione Tourism & Hospitality di Italian Exhibition Group, attraverso TTG, InOut e AURA, faccia sentire la propria voce nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Lo desidero come donna, come manager e come rappresentante di un settore in cui il contributo femminile è straordinario, ma nel quale il percorso verso una piena parità è ancora lontano dall’essere compiuto.

Il turismo è per sua natura apertura, inclusione, conoscenza e rispetto delle diversità. È un settore che abbatte confini, avvicina culture e combatte i pregiudizi.

Proprio per questo, insieme al mio straordinario team, voglio che la nostra Divisione sia parte attiva di un cambiamento culturale, mettendo la forza comunicativa delle nostre manifestazioni e la capacità di aggregare un’intera filiera al servizio della cultura del rispetto, delle pari opportunità e della libertà individuale.

Perché ogni donna ha il diritto di essere, scegliere, crescere e realizzarsi, senza condizionamenti e senza dover giustificare la propria libertà.

Il rispetto non può essere soltanto un valore che raccontiamo, ma deve essere un principio che pratichiamo. Ogni giorno.

Gloria Armiri

Divisione Tourism & Hospitality, Italian Exhibition Group