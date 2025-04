Aumenta la valenza internazionale di TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community, che si configura sempre più come organizzazione in grado di aiutare anche i visitatori a pianificare la loro partecipazione alle due manifestazioni, a partire dalla modalità di viaggio.

Novità di questa edizione è, infatti, il collegamento diretto da e per Roma, che sarà operato da Luxwing dal 7 al 10 ottobre, dunque a partire dal giorno prima dell’inizio di TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community e fino al giorno della loro conclusione.

“Abbiamo messo in campo un piano voli dedicato - sottolinea Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG -, si tratta di una novità che ci configura sempre più come organizzazione che vuole occuparsi di tutta l’esperienza di partecipazione alle nostre manifestazioni, incominciando proprio dall’avvicinamento al quartiere fieristico di Rimini”.

“Gli orari dei voli - continua Armiri - sono stati studiati strategicamente in coincidenza con gli arrivi intercontinentali a Fiumicino”.

Gli orari

Il 7 ottobre, infatti, il decollo sarà da Roma alle 10,30, atterrando a Rimini alle 11,30, mentre il ritorno è previsto alle 16 da Rimini, con arrivo a Roma alle 17.

Il primo giorno delle manifestazioni, l’8 ottobre, il volo partirà dalla Capitale sempre alle 10,30 e il ritorno da Rimini è previsto alle ore 19, con arrivo un’ora dopo.

Stessi orari per il giorno 9 ottobre, mentre il 10 il decollo da Roma è previsto alle 9, con atterraggio alle 10, e il ritorno da Rimini sarà invece alle 18.

“Un’occasione fondamentale - conclude Armiri - per i buyer stranieri, ma anche per i visitatori internazionali e italiani che intendano raggiungere Rimini nei giorni delle nostre manifestazioni in modo rapido e comodo. Un’opportunità, per TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community, di incrementare ulteriormente i visitatori internazionali che, edizione dopo edizione, stanno già aumentando considerevolmente”.

Una modalità di viaggio che si aggiunge a tutte le altre già disponibili, tra cui quella in treno. All’interno del quartiere fieristico di Rimini, infatti, si trova la Stazione Ferroviaria di Riminifiera, sulla linea Milano-Bari, a 50 metri dall’Ingresso Sud e attiva unicamente nelle giornate di manifestazione.

Un servizio in più per garantire un’esperienza ancora più accessibile e confortevole a tutti i partecipanti di TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community.