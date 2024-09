“Un evento interamente dedicato al business dove i buyer italiani e internazionali potranno incontrarsi all´insegna di un lusso esclusivo ma sobrio, elegante ma nascosto, unico ma equilibrato”. Così Gloria Armiri, group exhibition manager tourism & hospitality division di Ieg, presenta la seconda edizione di Luxury Event by TTG, l'evento che si terrà al Grand Hotel di Rimini mercoledì 8 ottobre, ovvero il giorno prima dell'inizio di TTG Travel Experience e InOut | The Contract Community.

TTG Luxury Event by TTG riunirà i più qualificati buyer internazionali, con incontri one to one tra gli operatori del turismo d'altra gamma.

Il segmento lusso

Il settore luxury in Italia rappresenta il 25% dell'indotto complessivo del turismo, a fronte di un 2% come presenze totali, come riportano i dati elaborati da Altagamma.

E anche questo segmento si sta evolvendo, con nuove tendenze che si affacciano sul mercato. Con le nuove generazioni, arrivano infatti anche nuovi target, come i 'luxury seekers', ovvero chi è disposto a spendere in esperienze per mostrare il proprio benessere, e i 'wellness worshippers', ovvero chi mette al primo posto soprattutto le esperienze in mezzo alla natura.

Focus sul settore nautico

Nel mercato del lusso inoltre è in grande crescita anche il turismo nautico, settore che sarà una delle novità della 61esima edizione di TTG Travel Experience, con un focus espositivo dedicato.

In Italia sono presenti oltre 7.500 chilometri di costa e nel 2023 le prenotazioni sono salite del 130% rispetto al 2022, mentre la spesa media degli italiani nel comparto ha registrato un +53%, facendo della nautica da diporto una risorsa indispensabile per l'economia turistica nazionale.

Le categorie coinvolte vanno dal charter nautico alle crociere, dai porti turistici ai parchi e riserve costiere, coinvolgendo anche skipper, corsi per barche da diporto, diving, escursioni in barca e associazioni di categoria.