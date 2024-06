TTG e InOut 2024:la nuova Veritas

Veritas: sarà questo il tema portante dell’edizione 2024 di TTG Travel Experience e InOut, in programma al quartiere fieristico di Rimini dal 9 all’11 ottobre.

Come già negli anni precedenti, il tema non vuole indicare una tendenza, ma condensare in un concetto le peculiarità e le urgenze del settore nelle sue molteplici sfaccettature.

In un’epoca in cui lo storytelling artificiale, le recensioni non sempre autentiche e le false informazioni proliferano sul web, il tema ‘Veritas’ richiama l’indispensabile lavoro di ricerca delle ‘verità di fatto’. Le aziende del settore turismo e hospitality devono affrontare una sfida crescente: come fornire informazioni autentiche, analisi di mercato scientificamente comprovabili e racconti verificabili ai loro clienti. L’obiettivo è di superare i ‘luoghi comuni’ per riconoscere che il viaggiatore non più come semplice consumatore, ma come un individuo pensante e autodeterminato.

Informazione e competenze

Un approccio che si riflette anche nella pratica di tutti i giorni delle imprese del settore turistico, che sempre di più devono essere in grado di costruire prodotti e narrazioni basate su informazioni e dati certi.

Competenze trasversali, elasticità di pensiero e il coinvolgimento di giovani risorse sono essenziali per favorire il ricambio generazionale e avviare una nuova rinascita del comparto.

Le imprese del turismo e dell’hospitality sono consapevoli di essere parte di una rete di relazioni complessa. Operano all’interno di un sistema che si rapporta necessariamente all’etica, all’economia, ai nuovi equilibri geo-politici e sociali, e al cambiamento climatico, che ormai sposta significativi flussi di viaggiatori su mete alternative. Essendo Il comparto del turismo e dell’hospitality in una costante e progressiva fase trasformativa, il prodotto di viaggio si modifica in funzione delle nuove sfide imposte dalla contemporaneità. Il tema ‘Veritas’ incarna questa trasformazione, spingendo le imprese a offrire esperienze autentiche e verificabili, in linea con le attese di un viaggiatore moderno e consapevole.

TTG - InOut 2024, proprio con la nuova ‘Veritas’, si pone l’obiettivo di guidare il settore verso una nuova era, dove la verità, l’etica e la sostenibilità siano i pilastri su cui costruire il futuro del turismo e dell’ospitalità.

L’appuntamento è a Rimini, dal 9 all’11 ottobre 2024.