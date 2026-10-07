“Continuiamo a chiederci perché i giovani non scelgano il turismo. A TTG e InOut abbiamo provato a rovesciare la domanda: cosa deve cambiare il turismo perché i giovani scelgano di costruirci il proprio futuro?”. Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG, sintetizza così uno dei temi trasversali alle due manifestazioni di Rimini: il valore del capitale umano.

“Ormai da diversi anni - sottolinea Armiri - sempre più scuole di alta specializzazione scelgono il palco delle nostre manifestazioni per sensibilizzare le aziende sul nuovo approccio da tenere nei confronti della GenZ, e quest’edizione non fa eccezione”.

Tra i protagonisti di quest’anno le Alte Scuole di Hotellerie di Glion Institute of Higher Education e Les Roches Hospitality School, oltre al mondo universitario di Ca’ Foscari, Politecnico di Milano e Università di Firenze.

I due istituti svizzeri parteciperanno a Rimini con due seminari in InOut Arena, il 14 e il 15 ottobre, che si focalizzeranno sui nuovi progetti di esistenza per l’hospitality e i nuovi ruoli del capitale umano al tempo dell’IA.

“Abbiamo coinvolto alcune delle principali realtà della formazione - aggiunge Armiri - perché bisogna prendere atto della radicale trasformazione del modo di pensare delle nuove generazioni, per le quali il valore del tempo libero e la necessità di rendersi autonome economicamente hanno, oggi, uguale importanza”.

“Il turismo - spiega - è passione e professionalità, ma le aziende devono sapersi adeguarsi alle mutate necessità dei giovani, devono saperli accogliere, farli sentire al sicuro offrendo loro la corretta gratificazione, sia in termini economici che di qualità della vita”.

Ma cos’è che, ancora oggi, impedisce l’incontro tra domanda e offerta? Nella Main Arena, il 14 ottobre alle 14,10, in un panel presenziato da Confindustria Alberghi studenti e HR manager si confronteranno direttamente e senza filtri per ridefinire il valore dell’identità professionale nel settore.

Un’identità che si veste di nuovi significati, come dimostrerà il talk a cura della Presidenza Nazionale dei Giovani Albergatori Federalberghi che, giovedì nella inOut Arena, presenterà i risultati della ricerca “I giovani e il futuro” condotta da Federalberghi con l’istituto Tecnè, per delineare il quadro dei nuovi rapporti professionali.

L’ultimo giorno di manifestazione, venerdì 16 ottobre, sempre in InOut Arena giovani professionisti attivi nel mondo del travel illustreranno i lavori che le nuove generazioni vogliono fare, dal travel designer all’experience curator: “Nuove professionalità che si stanno imponendo sulla scena del travel - conclude Armiri -, a riprova di quanto TTG sia sempre più vicino al turismo del futuro”.