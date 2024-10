TTG next STARTUP: a TTG Travel Experience un padiglione dedicato all’innovazione

Nuovi progetti e idee innovative a TTG Travel Experience. L’evento, in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre, ospiterà un intero padiglione dedicato al futuro del turismo.

L’area TTG Next, curata dall’Associazione Startup Turismo e già presente da 9 edizioni, “si amplia e diventa TTG Next STARTUP - si legge in una nota dell’associazione stessa -: occuperà l’intero padiglione A6 con oltre 1000 metri quadri e ben 55 startup espositrici pronte a rivoluzionare il mondo dei viaggi, dell’hospitality e delle esperienze turistiche. Un vero e proprio ‘Innovation District’ che sarà accompagnato da una Arena Eventi con un programma di 20 convegni e tavole rotonde che andranno ad esplorare le nuove tendenze dell’innovazione e della tecnologia. Nel corso dei tre giorni esperti di turismo, rappresentanti delle startup e relatori internazionali, si alterneranno per discutere dei principali trend di mercato, delle nuove tecnologie e delle soluzioni che stanno ridefinendo il turismo a livello globale”.

Come spiega la presidente dell’associazione Giulia Trombin, “l’Area non sarà un semplice spazio espositivo, ma un vero e proprio hub di innovazione, dove imprenditori, partner e operatori di caratura internazionale si confronteranno per creare il futuro del settore. Le startup di quest’anno rappresentano il top della creatività, e siamo convinti che il loro impatto trasformerà il mercato in modo duraturo e significativo”.

Diversi i partner coinvolti, tra cui PwC Italia, azienda che opera nei servizi di consulenza, Regiondo, software di prenotazione per tour e attività in Europa, e Better Bookings, tour operator specializzato in soluzioni B2B2C.