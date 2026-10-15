Un premio al professionista che ha saputo interpretare e guidare il cambiamento del turismo attraverso innovazione di pensiero e di prodotto, in linea con le nuove aspettative dei viaggiatori. Oggi in Main Arena si decreteranno i vincitori di TTG Star Award 2026, che quest’anno si veste di un nuovo format, con l’obiettivo di diventare un premio punto di riferimento nell’industry. Un award forte, che valorizza la componente umana e il ruolo delle persone nel settore.

Dodici i candidati nelle categorie Transport, Hospitality, Destination e Tour Operator, votati dai lettori di TTG Italia. Eccoli.

Per la categoria Transport i candidati sono Leonardo Cesarini, chief commercial officer di Trenord; Flavio Ghiringhelli, vice president passenger sales - Regional Clusters for South & Central Europe di Emirates; Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia.

Per la categoria Hospitality i candidati sono Graziano Debellini, presidente TH Group; Andrea Delfini, founder & ceo NERO Lifestyle e Marcello Mangia, presidente e ceo Mangia’s Hotels & Resorts.

Per Destination si candidano la Grecia con Kyriaki Boulasidou, direttore Ente Nazionale Ellenico per il Turismo, Visit Greece; Copenaghen con Ghita Scharling Sørensen, market director The Netherlands, Belgium, France, Italy & Spain, VisitDenmark e Cortina con Josep Ejarque, destination manager di Cortina d’Ampezzo, Cortina Marketing.

Infine per la categoria Tour Operator sono stati candidati Davide Catania, ceo di Alidays; Alessandro Simonetti, titolare di African Explorer e Francesco Vitali, titolare e responsabile prodotto, Latitud Patagonia / Quality Group.

In chiusura verrà poi premiato anche un personaggio fuori rosa, che sarà introdotto e accolto da Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG.

La premiazione avverrà oggi in Main Arena alle 15,30.