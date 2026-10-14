Oltre 100 pagine di approfondimento sul mercato, le tendenze di viaggio, le voci del comparto. Il primo TTG Today dell’edizione 2026 di TTG Travel Experience e InOut è disponibile da sfogliare online o in cartaceo, distribuito tra i padiglioni delle manifestazioni oggi al via a Rimini. Le interviste raccolgono il punto di vista dei protagonisti del trasporto aereo (Gabriella Galantis di Lufthansa Group), del tour operating (il presidente di Astoi Pier Ezhaya, a Rimini con un hub dedicato), il segmento crocieristico (Luigi Stefanelli di Costa Crociere).
Il mondo degli hotel si prende i suoi spazi a InOut 2026 e anche su TTG Today, con un servizio che racconta la doppia sfida della marginalità da conquistare e della gestione del last minute. Due partite parallele che animano un autunno di grande vitalità per il comparto dell’hospitality, con un’attenzione speciale dedicata alla pipeline italiana in sviluppo (Garibaldi Hotels, Falkensteiner, Mangia’s, CDSHotels).
TTG Italia ha dato voce alle opinioni delle agenzie di viaggi durante gli ultimi mesi con il progetto TTG Agenzie. Le sfide da affrontare, il futuro all’orizzonte, la difficoltà del ricambio generazionale, il lavoro che si evolve di continuo: la sintesi del progetto è da leggere a pag. 14-15 di TTG Today, insieme agli appuntamenti più interessanti per la distribuzione da mettere in agenda in questo primo giorno di manifestazione. Mentre i tour operator spiegano il proprio punto di vista in un’inchiesta su come cambia la domanda in questo momento di incertezza.
Infine, nel primo TTG Today e in quelli a seguire molte pagine sono dedicate alle destinazioni, anche con reportage firmati dai giornalisti di TTG Italia, tra cui Egitto, Thailandia, Caraibi, Slovenia. Senza dimenticare l’incoming, con i dati finali di un’estate positiva da Nord a Sud dell’Italia, anche grazie al grande lavoro di promozione delle singole regioni.