Ultimo giorno di TTG Travel Exhibition 2026 e ultimo numero di TTG Today distribuito alla manifestazione (e sfogliabile online). In evidenza l’articolo dedicato ai premi TTG Star Award, assegnati ieri sul palco ai personaggi dell’anno votati dai lettori di TTG Italia (con un premio speciale ‘Exist’).

La cronaca continua con gli avvenimenti principali del secondo giorno. La firma dell’accordo tra il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e Ireneusz Raœ, segretario di Stato presso il Ministero dello Sport e del Turismo della Polonia, per istituire il cammino dedicato a San Giovanni Paolo II. Il resoconto del talk “Viaggiare dell’era dell’incertezza” con la presenza dell’Unità di crisi della Farnesina, e gli eventi organizzati da Fto e dai tour operator all’Astoi Hub.

Ieri a Rimini c’è stato anche l’annuncio di Ryanair, che ha deciso di installare una base all’aeroporto di Rimini. Nel primo sfoglio si trova il riassunto di due importanti panel, quello del Politecnico di Milano con i dati di crescita del mercato dei viaggi e quello di Nexi, che ha presentato un rapporto sulla spesa dei turisti stranieri.

Le grandi interviste del numero sono con Federico Scriboni, director aviation business development Adr, e Henri Hourcade, nuovo general manager AirFrance per l’Italia. Mentre le destinazioni raccontate includono gli Stati Uniti (con un reportage dalla travel week di Brand Usa), il Brasile e la Repubblica Dominicana, mentre Egyptair ha presentato le novità della compagnia e il focus sull’Italia.

Nell’area di InOut, infine, ieri è stato assegnato l’ADI InOut Hospitality Design Award, che permette ai progetti vincitori di accedere alla selezione per il Compasso d’Oro: il racconto della premiazione è nel numero di TTG Today.