Così la tecnologia sta trasformando l’ospitalità: mercoledì 25 febbraio il webinar di TTG e Canary Technologies

L’hospitality si sta trasformando. E uno dei motori di questo cambiamento è proprio la tecnologia, che in questo 2026 rivoluzionerà il settore.

Per restare aggiornati con le ultime evoluzioni della ricettività,, TTG Italia e Canary Technologies hanno unito le forze per creare un webinar esclusivo dedicato alle tendenze tech che stanno già definendo il 2026.

L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio dalle 14 alle 15.

Tra i temi affrontati, le principali tendenze dell’anno per quanto riguarda intelligenza artificiale, guest experience e sostenibilità, ma anche le modalità con cui le integrazioni tecnologiche renderanno più semplici e fluide le operazioni alberghiere. Nel corso dell’incontro saranno anche portati esempi concreti di strutture italiane che stanno aumentato ricavi ed efficienza grazie alla tecnologia.

