Trovare un equilibrio fra sostenibilità e sviluppo è la sfida che i progettisti di aerei hanno di fronte: la ricerca si concentra su soluzioni che possano migliorare il rapporto con l’ambiente. C’era chi sognava un aereo tutto con i posti in piedi per aumentare il numero di passeggeri a bordo (e magari anche i bagni a pagamento, non potendo eliminarli del tutto) e chi ha lavorato alla realizzazione di ‘cuccette’ accessibili anche ai passeggeri delle classi economy per riposare anche nei voli a lungo raggio.

Il primo non ha mai visto la luce, il secondo fa parte di un esperimento a cui sta lavorando Air New Zealand. Ma sono solamente due dei progetti che guardano all’aereo del futuro, alla rivoluzione tecnologica, ma anche di design, a cui si sta lavorando per trasformare l’esperienza in volo dei passeggeri, cercando di combinare comfort e risparmio.

Si tratta di un filone che viaggia in parallelo con quello maggiormente conosciuto e riconosciuto, ovvero il percorso di trasformazione dell’intero comparto verso una riduzione drastica dei consumi, dell’inquinamento, delle emissioni verso il Net Zero fissato per il 2050. Un cambio epocale che sta man mano ponendo interrogativi e sfide nuove, con soluzioni a oggi tutt’altro che scontate.

