Affitti brevi: l’Ue approva il Codice Unico

Il Consiglio della Ue regolamenta gli affitti brevi. È stata infatti approvata l’introduzione del Codice Unico Europeo che verrà applicato a tutti gli immobili a destinazione turistica.

Un’accelerazione decisa in una materia che vede l’Italia ancora impegnata a creare un sistema di classificazione su base nazionale per fissare regole omogenee fra le diverse Regioni. La Ue impone una svolta: l’idea è quella di creare una banca dati unica per la condivisione di queste locazioni, anche in vista di un interscambio di informazioni fiscali.

Nella regolamentazione dell’Ue c’è anche una parte riservata alle piattaforme online, che avranno obblighi relativi alla raccolta dati, alle informazioni pubblicate e al controllo su eventuali irregolarità degli host, oltre alla responsabilità legata alle informazioni e ai dati raccolti e pubblicati.

Il Codice unico sarà reso operativo in tutti gli Stati membri fra 24 mesi.