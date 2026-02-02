Amo il Mondo firma la nuova piattaforma di preventivazione

Il suo obiettivo è ottimizzare il lavoro degli agenti di viaggi e rendere immediata la creazione di proposte personalizzate. È Amo Suite, la nuova piattaforma di preventivazione progettata da Amo il Mondo e già disponibile per le agenzie.

“Amo Suite è stata sviluppata per agevolare davvero il lavoro delle agenzie - dichiara Chiara Patanè, Executive VP di Uvet Viaggi -. Vogliamo offrire una piattaforma che unisca velocità, qualità e immediatezza, consentendo agli agenti di dedicare più tempo alla parte consulenziale e al rapporto con i clienti”.

I suoi punti di forza sono un’interfaccia semplice e intuitiva, accessibile direttamente dal sito di Amo il Mondo, suggerimenti automatici in base alle destinazioni, quotazioni e confronto delle tariffe tra fornitori, Dmc e banche letti e la possibilità di creare preventivi completi e immediati, pronti per l’invio al cliente (tour di gruppo, voli, hotel, servizi, esperienze e noleggi auto). Non è richiesta alcuna installazione perché è tutto online e l’adv può anche contare sulla consulenza del reparto booking. Uno strumento digitale semplice, intuitivo e altamente performante.