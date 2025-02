Si chiama Aria Suite ed è la nuova classe business di Cathay Pacific, a inaugurare un piano di investimenti miliardari per i prossimi 7 anni che porteranno, tra l’altro, al restyling di aerei e sale lounge in tutto il network della compagnia asiatica.

Il nome Aria non si riferisce al volo, bensì è un termine preso in prestito dalla musica. “La nostra nuova classe vuole rendere più confortevole ed emozionante il viaggio, così come un’aria musicale ha una partitura elegante, raffinata e melodiosa” ha dichiarato Brian Tsoi, general manager per l’Europa di Cathay Pacific.

La nuova classe business è stata presentata in anteprima europea a Londra, l’unica città del Vecchio Continente dove, al momento, sarà possibile sceglierla per viaggiare. Uno solo il collegamento giornaliero, che a bordo dei Boeing 777 300ER riconfigurato viaggerà tra la capitale britannica e Hong Kong, con partenza tutti i giorni alle 17,50 e arrivo in mattinata a destinazione.

“Questa è la nostra long-haul route - ha aggiunto Tsoi -. Al momento abbiamo solo 3 aerei già pronti, ma nei prossimi mesi continueremo a renderla disponibile per tutti i 30 Boeing777 presenti in flotta”. Il nuovo aereo così ripensato avrà quindi a disposizione 46 posti in aria suite business, 48 posti in premium economy e 268 in economy (anche queste due classi sono state completamente rinnovate).

Tra le caratteristiche che rendono unica l’Aria Suite, troviamo lo schermo da 24 pollici touch screen, tra i più grandi disponibili a bordo, un tavolino per la ricarica wireless del cellulare, sedile in lana naturale per creare maggiore relax e, per la prima volta a bordo di Cathay, la porta scorrevole affinché ogni cliente possa chiudersi all’interno del proprio spazio ed avere il massimo della riservatezza.