Autentico Hotels corteggia le due città d’arte italiane per eccellenza, affiliando alla propria collezione Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi a Firenze, in apertura nel 2026. Le prestigiose strutture 5 stelle innalzano a 24 le realtà del portfolio del Gruppo in Italia e confermano come l’eleganza dell’architettura Made in Italy fomenti una forte espansione dell’offerta alberghiera alto di gamma, in crescita del 6,6% in due anni.

“Con questi due nuovi ingressi, unitamente alla crescita che abbiamo registrato sugli altri nostri brand, Autentico Villas e Prestigio Collection - dichiara Mario Cardone ceo del brand – il gruppo Autentico Hospitality consolida la propria presenza nel panorama italiano e conferma la propria missione: valorizzare l’ospitalità indipendente di qualità, promuovendo una rete di strutture accomunate da passione, identità e visione. Poter affiancare 2 strutture così prestigiose è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità alto di gamma”.