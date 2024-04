Boeing: primo trimestre a -343 milioni. E il titolo in Borsa cala ancora

L’annuncio della trimestrale ha fatto calare il titolo in Borsa del 3,6%. Ma considerando il 2024 il crollo è stato del 30%.

Tempi difficili per Boeing, che chiude il primo quarto dell’anno con perdite nette per 343 milioni di dollari. Il fatturato si è attestato a 16,569 miliardi di dollari (-8%) da 17,921 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023.

Come riporta ilsole24ore.com, nel periodo sono stati consegnati 83 aerei contro i 130 del Q1 del 2023. Il portafoglio ordini attualmente è di 448 miliardi per oltre 5.600 aeromobili.

Secondo il ceo Dave Calhoun “I nostri risultati del primo trimestre riflettono le azioni immediate che abbiamo intrapreso per rallentare la produzione del 737 per migliorare la qualità”.