Crescita a doppia cifra per gli arrivi turistici in Spagna

Volano gli arrivi in Spagna nel 2024. I nuovi dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi al primo semestre dell’anno segnalano una crescita del 13,3 per cento rispetto al 2023, per un totale di 42,5 milioni di arrivi. Un dato che fa ipotizzare un nuovo record per il Paese, considerando il picco dell’alta stagione. In questo contesto l’Italia si posizione tra i mercati che hanno fatto registrare i tassi di crescita più alti, 19,8 per cento, seconda solo ai Paesi Bassi.

Tutto questo, riporta Italia Oggi, si è tradotto anche in un forte aumento delle entrate valutarie, salite a 55,5 miliardi di euro, oltre 20 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. Un dato che può contare su una spesa media giornaliera per turista in crescita così come la durata del soggiorno.

Per quanto riguarda le mete preferite in testa ci sono le Baleari davanti a Catalogna e Andalusia, mentre Madrid ha il tasso di crescita più alto anno su anno, +20%.