Dal Mitur 2 milioni per lo sviluppo della montagna friulana

Altri fondi in arrivo per lo sviluppo turistico delle comunità montane. Nell’ambito del progetto ‘Montagna Italia’, il Ministero del Turismo ha destinato 1 milione 960 mila euro in favore della valorizzazione, del potenziamento delle infrastrutture e della fruizione sostenibile dei territori montuosi del Friuli-Venezia Giulia.

“Con ‘Montagna Italia’ - commenta in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè - puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano sostenendo le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovendo le attività di rete tra le imprese turistiche e il partenariato pubblico-privato, incentivando la promozione di prodotti tipici e del turismo esperienziale, e facendo leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale”.

Le risorse stanziate andranno a finanziare, nello specifico, il ‘Progetto Sauris’. Si tratta di un piano orientato a promuovere il turismo montano fuori stagione, usando tecnologie digitali, collaborazioni con imprese turistiche, riduzione dei costi aziendali tramite strumenti informatici, miglioramento della qualità dell’offerta con professionisti specializzati, eventi, comunicazione e certificazione della destinazione per attrarre nuovi mercati.