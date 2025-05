eDreams Odigeo: al via la collaborazione con Axa Partners

Prende il via la collaborazione tra eDreams Odigeo e Axa Partners in tema di coperture assicurative legate ai viaggi. Per i clienti sarà quindi ora disponibile un’ ampia gamma di coperture che include cancellazioni del viaggio, emergenze mediche, smarrimento dei bagagli e molto altro.

“Unendo le forze con Axa Partners, sommiamo i punti di forza di due leader del settore per offrire maggiore valore e innovazione ai viaggiatori – spiega César Friol, chief ancillaries officer di eDreams Odigeo -. Questa partnership incarna i nostri valori fondamentali di scelta e flessibilità, garantendo ai nostri clienti il massimo livello di protezione e tranquillità”.

“Questa partnership con eDreams Odigeo – aggiunge Adelane Mecellem, regional ceo di Axa Partners -, ci consente di ampliare la nostra portata e offrire prodotti assicurativi e servizi di assistenza sempre più accessibili, garantendo che ogni viaggio sia supportato dall’efficienza e dall’affidabilità che i nostri clienti si aspettano. Insieme, offriamo sicurezza, comodità e tranquillità“.