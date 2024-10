Emirates serve due nuove rotte con i Boeing 777 riammodernati

Emirates rimette in servizio un'altra serie dei suoi Boeing 777 recentemente rimodernati e dotati delle nuove cabine di Business Class e Premium Economy.

Le nuove rotte servite sono quelle per il Kuwait e Dammam, in Arabia Saudita.

I Boeing 777 di Emirates sono stati sottoposti a un importante lavoro di restyling a partire da luglio, e finora sei aerei sono già tornati in servizio, volando verso destinazioni come Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Tokyo Haneda e Riyad. La configurazione a quattro classi include 24 sedili in Premium Economy disposti in uno schema 2-4-2. I sedili, larghi 19,5 pollici e rivestiti in pelle color crema, offrono uno spazio di 38 pollici tra le file, e possono reclinarsi fino a 8 pollici, garantendo massimo comfort e relax. I poggiatesta sono regolabili in 6 posizioni.

La nuova Business Class del Boeing 777 di Emirates è ispirata al design dell’iconica esperienza a bordo dell’A380 della compagnia. I sedili in pelle color crema, impreziositi da dettagli color champagne e pannelli in legno chiaro, creano un ambiente elegante e accogliente. Ogni posto è dotato di minibar personale e tocchi tecnologici che rendono il viaggio ancora più piacevole. La configurazione 1-2-1 garantisce l’accesso diretto al corridoio a tutti i passeggeri dei 38 posti.

La cabina Business Class include anche un piccolo bar dove i passeggeri possono gustare snack e bevande.

La nuova cabina Economy Class dispone di 256 sedili ergonomici, progettati con una palette di colori tenui, tra la scala di grigio e il blu.

Emirates continuerà inoltre a espandere la sua rete di città servite in Business Class e Premium Economy, con l’introduzione dei Boeing 777 rimodernati su sei rotte negli Stati Uniti, tra cui Chicago, Boston, Dallas-Fort Worth, Seattle, Atene/Newark e Miami/Bogotà.