Franco Gattinoni: “Ci riorganizziamo per raggiungere il miliardo”

Un anno di assestamento e consolidamento, per ripartire con slancio e continuare a crescere, guardando al traguardo del miliardo di fatturato. Nel primo giorno di fiera Franco Gattinoni, presidente dell’omonimo Gruppo, ha raccontato come, dopo un “2023 estremamente positivo”, nel 2024 “ci siamo concentrati sulla nostra organizzazione” perché “la nostra azienda è passata da 380 a 800 dipendenti, solo considerando il gruppo, e se contiamo le altre società superiamo 1000 dipendenti. E un’azienda grande aveva bisogno di organizzarsi”. Un passaggio obbligato, dopo l’acquisizione di Robintur e delle società aggregate.

Main focus dell’operazione “il management, ma - ha spiegato il patron del Gruppo - abbiamo lavorato anche sul reparto tecnologico e su quello amministrativo, creando ambienti amministrativi nuovi e utili per il percorso di crescita”. Percorso che “arriverà a compimento il primo gennaio 2025” e che interesserà tutte le tre anime che compongono il gruppo (travel, business travel ed events), muovendo sull’obiettivo prefissato da tempo: “Raggiungere 1 miliardo di fatturato nel biennio ‘25-’26, un obiettivo - ha affermato Gattinoni - realistico. Per raggiungerlo abbiamo belle idee, innovative e abbiamo messo un amministratore delegato su ogni singola società per avere la forza corretta”.

