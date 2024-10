Fto a TTG: gli appuntamenti tra AI e sostenibilità

Intelligenza artificiale, digitalizzazione e sostenibilità al centro della partecipazione di Fto a TTG Travel Experience. La Federazione del Turismo Organizzato sarà alla 3 giorni di Rimini per confrontarsi con il mercato sui temi che stanno toccando da vicino il settore.

La Federazione(padiglione A2 - stand 124-206) garantirà anche consulenza fiscale nei giorni del 10 e 11 ottobre, dalle 11 alle 12.

Per quanto riguarda gli appuntamenti, il presidente Franco Gattinoni sarà protagonista della cerimonia di apertura, mercoledì 9 ottobre alle 12, nel panel dal titolo 'The Year of Veritas. Scelte imprenditoriali e strategie di sviluppo fra intelligenza generativa e sensibilità crescenti' (Main Arena - Hall Sud).

Gli altri eventi Fto in programma saranno: 'Intelligenza artificiale tra mito e realtà', il 9 ottobre dalle 11 alle 12 presso la Global Village Arena Pad A2; 'Dall’offline all’online: un percorso pratico per la digitalizzare la tua agenzia di viaggi' dalle 13.20 alle 14.20 del 9 ottobre, sempre presso la Global Village Arena.

Il 10 ottobre la Federazione sarà impegnata con: 'La veritas nel turismo organizzato. Combattere le fake news con i fatti' (Main Arena dalle 13.10 alle 14.10); 'Semplificare l’agenzia di viaggi – Il business game di Mtsm' (stand Confturismo, dalle 16 alle 17); e 'Sostenibilità autentica: incoming in Italia tra verità e innovazione' (Italy Arena dalle 16.50 alle 18).

Ultimo appuntamento l'11 ottobre, dalle 11 alle 12, presso la Global Village Arena, con 'Scienze comportamentali al servizio della sostenibilità. Come trasformare le regole in azioni semplici, accessibili e attraenti'