Go to Fly si prepara per il nuovo corso: offerta con 4 classi di servizio

A due anni dalla sua nascita, Go to Fly, il marketing carrier controllato dall’aeroporto di Forlì, si prepara ad una rivoluzione della sua offerta. Il vettore emiliano si fa forte infatti del risultato della Summer 2024, che ha fatto registrare 42 mila passeggeri totali, 10mila in più dello scorso anno, ovvero una crescita oltre il 30%. “Crescono del 115% anche le nostre partnership con agenti di viaggi e tour operator - ha dichiarato Paolo Amodeo, responsabile operativo e commerciale di Go to fly -. E questo testimonia l’importanza di una rete sempre più solida con i professionisti del turismo”.

Intanto dal prossimo anno anche sugli aerei rossi e azzurri, il passeggero potrà scegliere tra 4 classi distinte proprio per i servizi offerti: la Basic (destinata a chi vuole risparmiare, con solo bagaglio a mano) la Classic (che aggiunge il cambio data consentito e una borsa da 8kg), la Go (con un bagaglio da stiva da 20kg e 30% di sconto sul parcheggio) e la Flex ovvero cambi illimitati, rimborsabile al 100% e l’uso della vip lounge a Forlì e Trapani.