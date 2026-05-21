Il Brasile accelera, cresce l’appeal sul mercato italiano

Il Nordest del Brasile accelera sul mercato italiano grazie al rafforzamento dei collegamenti aerei con l’Europa e alle nuove rotte Iberia tra Madrid, Fortaleza e Recife, che rendono Ceará e Pernambuco più accessibili anche per il trade italiano.

Il Brasile ha chiuso il 2025 con il record storico di quasi 10 milioni di turisti internazionali. In forte crescita anche il mercato italiano: gli arrivi sono saliti da 129mila nel 2023 a 154mila nel 2024, fino a 190mila nel 2025. I primi mesi del 2026 confermano il trend, con una crescita del 20%. “Questo risultato è anche il frutto del lavoro di operatori e agenti di viaggio che raccontano il Brasile al pubblico italiano” ha dichiarato Raphael Nascimento, consigliere e capo dell’ufficio promozione commerciale, investimenti e turismo dell’Ambasciata del Brasile a Roma, durante l’evento dedicato a Ceará e Pernambuco. “Il Brasile offre una proposta sicura, competitiva e varia, tra cultura, lusso, avventura, spiagge ed esperienze autentiche”. Con 27 gradi medi tutto l’anno e oltre 3mila chilometri di costa, il Nordest punta su itinerari combinati tra mare, natura e cultura. Recife e Fortaleza diventano hub chiave per il turismo top.